Аналитик БИСИ: санкции против Беларуси - это театральная постановка перед массовым действием в России в сентябре

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против Беларуси - это театральная постановка перед массовым действием в России. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Санкции против Беларуси - это театральная постановка в преддверии массового действия, которое в августе-октябре ожидает Россию. Как раз по нам сейчас смотрят, как мы реагируем, как реагирует Россия, Китай на все эти постановки, чтобы потом перейти к массовой пьесе", - сказал Алексей Авдонин.

По мнению политолога, Беларусь превратили в театр отработки технологий воздействия на другие государства. И этот год, добавил аналитик, будет сложным не только для республики, но и в целом для Союзного государства и одного из его важнейших партнеров - Китая.

"Запад будет всеми правдами и неправдами испытывать нас. Внутри их экономики сейчас сильнейший кризис. Этот кризис они не могут преодолеть, и основное направление - либо сгенерировать войну, либо перенести этот кризис на нас. И вот санкции - это как раз передача их внутреннего кризиса на наше евразийское пространство. Вот этого они будут добиваться", - подчеркнул Алексей Авдонин.-0-