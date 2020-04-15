Аналитик БИСИ: у Беларуси нет стремления подгонять исторические факты под политические доктрины

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет стремления подгонять исторические факты под политические доктрины, приукрашивать свою историческую политику. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Игорь Валаханович.

Аналитик обратил внимание на особенности белорусской исторической политики. "У нас нет стремления что-то приукрасить, использовать, подогнать исторические факты под какие-то политические доктрины. Абсолютно нет. Есть четкие красные линии, за которые никто не должен переходить", - подчеркнул Игорь Валаханович.

Нюрнбергский трибунал фактически вынес приговор нацизму как явлению. "Сторонники подобной политики признаны военными преступниками, а сейчас идет попытка прямо либо косвенно перейти за эту красную линию. Сказать, что черное - это белое, а белое - это черное и так далее", - отметил он. Так, что касается истории Беларуси, то есть потуги представить белорусских коллаборантов не как военных преступников, проводников нацистской политики геноцида, а как борцов со сталинским тоталитаризмом, привел пример аналитик.

Он с сожалением констатировал, что история сейчас используется определенными политическими силами в своих интересах. "Модно хайпануть, поднять какую-то тему для обоснования своей позиции, в частности использовать события, связанные с Великой Отечественной и Второй мировой войной", - сказал эксперт. Игорь Валаханович напомнил о резолюции Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы". Документ принят в сентябре 2019 года. "Название, казалось бы, красивое. Но за ним попытка навязать Советскому Союзу статус страны-агрессора наряду с нацистской Германией. То есть, фактически уравнять их", - отметил аналитик.-0-