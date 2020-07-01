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01 июля 2020, 10:30

Аналитик БИСИ: в дате 3 июля заключено много сакральных для Беларуси смыслов

Валентин Стариченок
Валентин Стариченок
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дате 3 июля, когда в Беларуси отмечается День Независимости, заключено много важных сакральных для страны смыслов. Такое мнение журналистам высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат исторических наук Валентин Стариченок.

Во время заседания
Во время заседания

Эксперт поделился своим видением того, какое значение имеет для Беларуси 3 июля. "В этой дате сплетено очень много важных сакральных смыслов", - отметил он. Это и независимость, и в каком-то смысле Победа в Великой Отечественной войне, поскольку от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица. "3 июля - одна из побед, которые сделали Великую Победу 9 мая", - пояснил Валентин Стариченок.

Аналитик принял участие в очередном заседании проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы". В преддверии Дня Независимости эксперты обсудили, как современные белорусы воспринимают 3 июля и какой смысл вкладывают в эту дату. Так, доцент кафедры политологии БГЭУ, кандидат исторических наук Алексей Беляев подчеркнул, что 3 июля - "это самая позитивная из всех дат, которая объединяет общество и не дает поводов к его разъединению".

Как отмечалось экспертами, еще в середине 90-х прошлого столетия вокруг этой даты шли активные дискуссии. Но белорусы сказали свое решительное слово во время республиканского референдума в 1996 году, когда было принято решение о праздновании Дня Независимости 3 июля. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк назвал 3 июля очень важным моментом белорусского исторического гранд-нарратива. Он основан на преемственности, не отрицает ни одного этапа истории, учитывает всю сложность прошедших процессов.

После референдума прошло почти 25 лет. Эксперты обсудили, насколько изменилось за это время восприятие Дня Независимости, значимости этой даты. По мнению главного редактора журнала "Беларуская думка" Александра Карлюкевича, 3 июля можно одновременно считать и фундаментальной датой, и датой завтрашнего дня для независимости, суверенитета страны.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" - смотрите здесь.

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Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" высказал доцент кафедры политологии БГЭУ, кандидат исторических наук Алексей Беляев.

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