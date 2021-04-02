Аналитик БИСИ: внешняя угроза для Беларуси будет только усиливаться

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешняя угроза для Беларуси будет только усиливаться. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Политолог отметил, что цели оппозиции мирными протестами не были достигнуты. Теперь она, по мнению Алексея Авдонина, займется переформатированием своей работы и начнет использовать радикальные элементы борьбы. Это подтверждает недавнее предотвращение терактов в Беларуси.

"Затишье обеспечено в первую очередь работой правоохранительных органов, слаженной работой государственных медиа, государственных структур. Но накал и та угроза, которая идет извне на Беларусь, будет только усиливаться, потому что цели не достигнуты, злоба есть на государство, на всю государственную систему. И поэтому стоит задача применять любые методы, но достигнуть своей цели, раскачать белорусское общество, дискредитировать государственные структуры. Мы это уже видим", - заявил аналитик.

В свою очередь директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов отметил, что широким массам протесты в стране неинтересны. Он отметил, что кто-то решил направить свою деятельность в легальный политический процесс и заняться созданием политических структур, кто-то разочаровался в оппозиционных лидерах и не разделяет их интересы, кто-то просто наигрался в протесты. Поэтому, считает Владимир Перцов, на улицу сегодня будут выходить только радикально настроенные граждане.

"Вывести протестную массу на улицу невозможно. Что приходится делать? Прибегать к таким крайним мерам", - обратил он внимание.-0-