Аналитик отмечает противоречивость заявлений о ситуации с коронавирусом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комментируя положение дел с коронавирусом COVID-19, даже официальные лица допускают противоречивые, излишне эмоциональные заявления. Такими наблюдениями, отвечая на вопросы журналистов, поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат исторических наук Антон Дударенок.

По шестиуровневой шкале предупреждений Всемирной организации здравоохранения о пандемии ситуация с коронавирусом находится на четвертой стадии. "Тенденций к переходу к пятой, когда эпидемия, сопоставимая с китайской, появится в другом государстве, мы не наблюдаем, - отметил эксперт. - Китай адекватно реагирует, принимает меры по ограничению распространения вируса. Сейчас это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, но эпидемии в глобальном масштабе нет". В то же время эксперт ВОЗ на форуме в Давосе озвучил пугающую цифру - при худшем развитии событий заразиться коронавирусом могут две трети населения Земли. "Это противоречие показывает, что сейчас много эмоций, личностного фактора в заявлениях, в том числе официальных чиновников", - констатировал Антон Дударенок. Он напомнил, что в конце января-начале февраля прогнозировали, что общее число заболевших составит 250 тыс. По факту сейчас их более 74 тыс.

Аналитик констатировал, что в эпоху постправды новости могут изменяться и жить как бы самостоятельно, влияя на очень многие процессы в экономике и обществе. "Нужно проверять информацию, оценивать серьезность момента, насколько политические заявления и решения принимаются под воздействием эмоций, и не поддаваться панике", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на максимальную информационную открытость Китая в борьбе с коронавирусом. Не исключено, что повышенный интерес к теме в мировых СМИ возник также из-за этого. Но в перспективе отсутствие информационного вакуума сыграет положительную роль в урегулировании ситуации, считает аналитик БИСИ.

"Коронавирус: экономика страха" - тема очередного заседания проекта "Экспертная среда", в котором в пресс-центре БЕЛТА принял участие и Антон Дударенок. Эксперты обсудили экономические, политические и геополитические последствия ситуации с COVID-19.-0-

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