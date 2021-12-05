Аналитик: Польша препятствует системному решению миграционной проблемы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша препятствует системному решению миграционной проблемы. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Беженцы частью идут через границу, частью сидят в большом лагере или в гостиницах, частью те, кто граждане Ирака, возвращаются домой рейсами, оплаченными, насколько понимаю, из внешних источников. В основном, судя по всему, успешно постепенно проходят через Польшу в Германию. Если брать общее количество беженцев за время кризиса, то в Ирак вернулось где-то процентов 10. Еще процентов 20 - в лагере возле Гродно и в гостиницах. Остальные - в основном уже в Германии", - отметил эксперт.

Он считает, что в нынешней фазе миграционного кризиса коридор через Польшу для беженцев оказался эффективным. "Сейчас идет переход кризиса в новую стадию. Она станет ясна, скорее всего, в январе. По сути, компромиссное решение нынешней фазы заключается в том, чтобы основная часть беженцев успешно прошла в Старую Европу. Небольшая часть вернулась и, может быть, продолжит возвращаться в Ирак. В этом "компромиссе" очень странна позиция Польши: она препятствует системному решению миграционной проблемы, - уверен Юрий Шевцов. - Системное решение заключается в очевидной договоренности по возобновлению сотрудничества по предотвращению нелегальной миграции через Беларусь. Примерно так, как это сделано у ЕС с Турцией и некоторыми другими странами у его границ".

Политолог не исключает, что в любой момент на Польшу может пойти новая волна беженцев, которая, судя по всему, пройдет через эту страну так же успешно, как прошла нынешняя. "И со все тем же польским жестоким спектаклем на границе по борьбе с нею. Новая волна может прийти откуда угодно. Сейчас наиболее вероятным выглядит Афганистан. Польша запрограммировала появление новой волны нелегальной миграции. Несложно предположить одну из задач Польши в этом новом предстоящем миграционном кризисе: давление на Брюссель с целью получить-таки заблокированные ныне ей в ЕС дотации. А также - блокировать усиление в ЕС значения центральных органов управления и Старой Европы в целом. Вокруг дат и событий на этом пути можно строить одну из линий прогноза новой волны миграционного кризиса", - резюмировал Юрий Шевцов.-0-