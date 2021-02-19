Аналитики прокомментировали программу оппозиции: полное игнорирование мнения народа

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" прокомментировали программу оппозиции, которая не раз критиковалась во время VI Всебелорусского народного собрания.

"Что мы видим по этой программе? Полное игнорирование мнения белорусского народа по социально-экономическим желаниям общества, - сказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский. - У белорусского народа имеется запрос на социальное государство, социально ответственный бизнес, в том числе на государственную собственность на землю и стратегические ресурсы. С другой стороны, это определенная мультикультурность и сохранение базовых связей с Россией, с русским языковым пространством, геополитическая ориентация на Евразийский союз, желание строить многополярный мир и систему международных отношений, нежели присоединяться к господствующему однополярному миру. На сегодняшний день это глобальное фундаментальное различие того, что предлагает Президент, Всебелорусское народное собрание, от того, что предлагает оппозиция".

Петр Петровский

Как отметил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант, Президент совершенно четко на контрасте обозначил идеологию белорусского государства. "Это совершенно иные подходы. Мы все это слышали. Но нужно понимать: как бы оппозиция ни старалась заретушировать свои реальные взгляды, они известны и никого в обман не удастся ввести, в том числе и наших союзников из России", - подчеркнул он.

Алексей Дзермант

Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин акцентировал внимание на экономическом блоке "программы оппозиции". "Мы знаем, что рядом экономистов обсуждается вопрос закрытия так называемых убыточных предприятий, старых советских гигантов. И, конечно же, возникает проблема: а куда девать рабочие руки в этом случае?" - спросил он.

Вадим Гигин

Профессор кафедры аналитической экономики экономического факультета БГУ Михаил Ковалев уверен, у оппозиции была только одна цель - любой ценой очернить проводимую в государстве экономическую политику. "И обвинить в любых, пусть даже самых мелких, недостатках только одно лицо - главу государства. Что на какой-то ферме какая-то доярка не надаивает нужного количества молока - виноват Лукашенко. Что во дворе не расчистили снег - виноват Лукашенко. И так далее. Бизнес не удался у какого-то бизнесмена - виновато государство. Но при этом они забывают о том, что за последние 20 лет доля бизнеса в белорусской экономике удвоилась. Поэтому мы все должны разъяснять народу белорусскую экономическую модель и те успехи, которых она добилась. И вне всякого сомнения, Лукашенко уже сегодня после 26 лет правления стал исторической личностью в нашей истории. В школьных учебниках через 20-30 лет будет написано о Лукашенко как об историческом деятеле", - заключил он.-0-

Михаил Ковалев. Фото из архива