Анализ ситуации на местах помогает принимать оптимальные решения по поддержке предприятий - Кочанова

26 марта, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Анализ ситуации непосредственно на местах позволяет увидеть реальную картину и принять оптимальные решения по поддержке предприятий. Такое мнение сегодня во время рабочей поездки в Ошмянский район высказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Социально-экономическое развитие региона детально обсуждалось на встрече спикера с депутатским корпусом Гродненской области. Перед этим Наталья Кочанова ознакомилась с работой местных предприятий - Ошмянского дрожжевого завода и ОАО "Радиотехника".

"Ошмянский район хоть и не большой, но с серьезным промышленным потенциалом. У людей, что важно, есть возможность реализовать себя в профессиональном плане. Положительный тренд в том, что у большинства предприятий есть рост показателей по сравнению с предыдущим годом. Это значит, что у людей есть работа, стабильная заработная плата", - отметила Наталья Кочанова.

"Главой государства поставлена задача дойти до каждого предприятия. По Ошмянскому дрожжевому заводу и ОАО "Радиотехника" есть вопросы. Например, необходимо подтянуть заработную плату. Для этого нужно выпускать современную, ориентированную на экспорт, качественную продукцию. Акцент на этом сделан не случайно: следующие пять лет пройдут под знаком пятилетки качества", - отметила Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что местные предприятия не останутся без внимания. Например, на контроле в целом в стране ситуация с дрожжевой отраслью. Предприятие из Ошмян способно модернизироваться и выйти на новые рынки.

"Мы видим, как складывается ситуация у наших соседей, поэтому важно скорректировать работу наших организаций в новых условиях. Сейчас прорабатываются меры для поддержки предприятий в различных сферах. Поездки на места, в регионы и дают возможность увидеть реальную картину и принимать взвешенные и правильные решения", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Также сегодня председатель Совета Республики посетила центр социального обслуживания населения Ошмянского района. Она проконтролировала ход выполнения поручений Президента по внимательному отношению и помощи пожилым людям. В Ошмянском районе эта работа, по ее словам, поставлена на должном уровне.-0-

Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь Такую задачу во время рабочей поездки в Ошмянский район поставила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.