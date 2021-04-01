Анализ соответствия заданий ЦТ школьной программе проводится постоянно - Уклейко

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ соответствия заданий ЦТ школьной программе проводится на постоянной основе, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА проректор по методической работе Академии последипломного образования Светлана Уклейко.

"Анализ заданий репетиционного тестирования, их соответствие учебным программам, программам вступительных испытаний - это не ноу-хау этого года. Эта работа проводится на постоянной основе совместно с Национальным институтом образования, РИКЗ. Но хотелось бы обратить внимание на несколько важных аспектов. Первое - экспертиза заданий репетиционного тестирования осуществляется рабочими группами, в состав которых входят методисты Академии последипломного образования и Национального института образования, а также учителя-практики по каждому учебному предмету. При этом нужно отметить, что подавляющее большинство - это учителя или высшей квалификационной категории, или квалификационной категории "учитель-методист". Это специалисты с высоким уровнем профессиональной компетентности", - рассказала Светлана Уклейко.

В составе рабочей группы учителя представляют все основные виды учреждений общего среднего образования - гимназии, школы, лицеи. "Представлены учителя учреждений образования, расположенных как в городской местности, так и сельской. То есть, группа составлена очень сбалансированно и в то же время разнопланово, - отметила проректор. - Следующий аспект - сам алгоритм действий. Каждый член рабочей группы проводит экспертизу заданий репетиционного тестирования автономно, независимо друг от друга. Каждый делает свое заключение и представляет его руководителю рабочей группы. Затем начинается этап обобщения, где руководитель группы анализирует все представленные заключения. Выводы делятся на две группы: общие и индивидуальные. Безусловно, когда появляются какие-то индивидуальные выводы, то проходит повторная экспертиза. Итоговое заключение по каждому учебному предмету анализируется совместно с сотрудниками Академии последипломного образования и Национального института образования, а затем представляется в Министерство образования и Республиканский институт контроля знаний".

Светлана Уклейко подчеркнула, что именно такая работа сейчас проводится рабочими группами. "Еще предстоит этап обобщения результатов. Далее - совместная работа с РИКЗ. В ближайшее время планируем материалы передать в Министерство образования, чтобы дальше уже активно работать, не задерживая процесс подготовки к централизованному тестированию", - заключила она.-0-

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