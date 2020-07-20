Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности, заявила в эфире Первого национального канала Белорусского радио заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин", заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Лилия Ананич, сообщает БЕЛТА.

"Мы, женщины, ни в коем случае не согласимся, чтобы Беларусь стала той страной, которую уже не будут называть островком мира и стабильности. Люди понимают, что электоральные кампании приходят и уходят. Равно как и проблемы. Важно в это время видеть главное - чтобы в каждой семье был порядок, достаток, чтобы было спокойно", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, женщина-политик - это не только та женщина, которая вдруг появилась в интернете и сделала несколько громких политических заявлений или только устремляется в политику. "Какое количество женщин сегодня в составе белорусского парламента. Было 27%, а в нынешнем созыве уже больше 30%. Это женщины-политики, которые прошли определенный жизненный путь. Они имеют багаж знаний, опыта. Они пришли из производства, из социальной сферы, из органов госуправления. Они в своей жизни что-то совершили полезное, - отметила депутат. - Конечно, сегодня новые технологии делают чудеса, кто-то пытается за две-три недели раскрутиться и осчастливить всех нас. Я не могу не высказываться активно на эту тему в соцсетях. Время все расставит по своим местам".-0-