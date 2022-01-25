Ананич: Беларусь при подготовке обновленной Конституции демонстрирует уникальный опыт народовластия

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь при подготовке обновленной Конституции демонстрирует уникальный опыт народовластия, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Народ Беларуси принимал участие в формировании тех изменений и дополнений, которые сегодня мы увидели в новой редакции Конституции. И это очень важно для понимания, что Беларусь и здесь демонстрирует свой уникальный опыт народовластия", - сказала Лилия Ананич.

Депутат подчеркнула, что в Беларуси социально ориентированная власть, которая работает для народа. "Источником власти является белорусский народ, - отметила она. - Отрадно то, что мы увидели в опубликованном варианте после такой масштабной работы Конституционной комиссии, рабочей группы, после активного участия многих граждан нашей страны в формулировании этих новых положений. Мы увидели, что действительно этот документ содержит целый ряд тех направлений, которые обсуждались на диалоговых площадках. И это очень важно".-0-