Ананич: белорусское государство должно дать бой тем, кто предает историческую память

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство должно дать бой тем, кто предает историческую память. Такое мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно давать бой тем, кто предает историческую память, кто хочет разорвать поколенческую связь - поколения победителей и наследников этой Великой Победы. Нужно давать бой, и именно сейчас. Сегодня именно нынешнее поколение в ответе за то, как дальше будет развиваться страна. Мы в этом бою победим", - заявила Лилия Ананич.

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