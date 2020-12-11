Ананич: белорусы сами будут определять свою судьбу и перспективы развития страны

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сами будут определять свою судьбу и развитие страны на перспективу, заявила сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В подготовке Всебелорусского народного собрания активно участвует депутатский корпус. В первую очередь через проведение встреч на диалоговых площадках, где от граждан звучат целые пласты направлений, проблем как для законодательного регулирования, так и для совершенствования социальной, экономической сфер. Поэтому это такой большой срез общественной мысли, настроений и самое главное - это задачи страны на следующую пятилетку", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, инициатива Президента сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом своевременна. "Действительно, Всебелорусское народное собрание должно иметь четкий конституционный статус. Потому что это такой народный орган, народное вече, которое будет принимать решения и самое главное - иметь возможность широкого общественного контроля за тем, как принятые решения будут воплощаться в жизнь", - отметила парламентарий.

Лилия Ананич подчеркнула, политика, которая проводится в стране, - политика для людей. "Кому как не Всебелорусскому народному собранию рассматривать важные вопросы, закреплять и контролировать выполнение решений. Это настоящее и будущее нашей страны, и только мы, белорусы, будем определять свою судьбу и развитие своей страны на перспективу", - добавила она.-0-