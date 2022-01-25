Ананич: мы должны как одна дружная, сплоченная белорусская семья прийти на референдум

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны как одна дружная, сплоченная белорусская семья прийти на референдум. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии референдума я бы хотела пожелать всем нашим гражданам, тем, кто еще не определился, - обязательно пойти на референдум. А еще хочу пожелать, чтобы мы в день референдума 27 февраля как одна дружная, сплоченная белорусская семья пришли на этот важнейший общественно-политический этап, отреагировали своим голосом. И только так мы можем быть уверенными, что Беларусь сохранится такой, какой ее любят и знают в мире. Когда каждый человек будет ответственен и за свою судьбу, и за свою страну", - сказала Лилия Ананич.

Депутат уверена, что день референдума станет важным событием в жизни страны. "Я уверена, у нас в стране в этот день будет просто хороший праздник, праздник настроения. Потому что когда собираются единомышленники - будь-то на участке, будь-то вместе - это будет еще одна счастливая страница в жизни нашего государства Республики Беларусь", - дополнила она.-0-

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