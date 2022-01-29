Ананич: мы услышали мощное послание мощного лидера всему миру

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы услышали мощное послание мощного лидера всему миру, заявила в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, сообщает БЕЛТА.

"Мощное послание мощного лидера белорусскому народу, Национальному собранию и всему миру", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий напомнила, что глава государства адресовал белорусскому народу три главных вопроса. Вопрос первый: готовы ли граждане платить за собственную оборону и государство? Вопрос второй: готовы ли граждане платить за суверенитет и независимость? И третий: готовы ли белорусы быть инициативными и работать на свою семью, на себя?

"И эти три вопроса, действительно, сегодня должны быть к каждому из нас", - добавила Лилия Ананич.-0-