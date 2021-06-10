Ананич: нас хотят научить жить по чужим законам и правилам

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нас вновь хотят научить жить по чужим законам и правилам, заявила сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально несколько дней назад депутаты вернулись из своих округов в регионах. Я встречалась на ряде предприятий с трудовыми коллективами, в организациях, вела прием граждан. И могу сказать, что предприятия - нормально работающие, хорошее настроение у людей и полное непонимание того, почему коллективный Запад объявил нам войну. За что? Беларусь - многострадальная страна, вынесшая в том числе на своих плечах тяжелейшую войну, потеряв каждого третьего, оказалась в такой ситуации, когда в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны нас вновь хотят поставить на колени, хотят научить жить по чужим законам и по чужим правилам, - сказала Лилия Ананич. - Зачем же вы обманывали всех нас все предыдущие годы, когда рассказывали о том, что важен плюрализм, что важно суверенное развитие? Зачем же вы сегодня попираете все права и правила, которые вы же и прописали?"

Парламентарий отметила, что белорусский народ никогда не смирится с такой ролью. "Мы выстрадали свою страну, мы ее восстановили после тяжелых 90-х годов, когда фактически остался один осколок от большой советской страны. Мы сегодня не одни. Мы научились работать в условиях перманентных санкций, и наши предприятия, я уверена, способны будут найти рынки сбыта. И самое главное, мы за эти годы не переставали выпускать хорошую, достойную продукцию, которая будет нужна, если не на Западе, то на Востоке. Мы сегодня кормим весь мир нашей продукцией сельского хозяйства. Посмотрите адреса наших, так сказать, векторов, куда идет наша продукция. Мы сегодня спокойно работаем, созидаем законодательное пространство, думаем о будущем, говорим о развитии. Мы устремлены в то, чтобы мир был спокойным и чтобы будущие поколения не только белорусов, но и европейцев жили под мирным небом. Поэтому очень бы хотелось не просто высказать слова возмущения, а воспринимайте это как слова гордости за нашу белорусскую нацию, которая подлинные ценности и идеалы той политики, которая проводится в стране, оценила, отдав голос большинства народа на выборах за Президента страны, - подчеркнула депутат. - И сегодня, когда уже сняты все маски, когда все понятно, кто за страну, а кто хочет ее разрушить, - такому не бывать. Это ответ белорусского народа, высказанный в обращении белорусских парламентариев".-0-