Ананич: нужно максимально обеспечивать государственные приоритеты в развитии медиапространства

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно максимально обеспечивать государственные приоритеты в развитии информационного пространства, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей прошел круглый стол на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования". В нем приняли участие парламентарии, а также заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, министр информации Игорь Луцкий, руководители республиканских средств массовой информации, Белорусского союза журналистов.

"Это наша практическая работа - встреча с профессиональным сообществом с участием регулятора - Министерства информации для того, чтобы определиться по перспективным направлениям возможного дальнейшего законодательного регулирования деятельности СМИ и работы в информационном пространстве Беларуси. Не секрет, что сегодня тема информационного влияния, информационной войны на столе и у законодателей, и у участников реального информационного процесса. И, конечно, нужно делать все, для того чтобы максимально обеспечивать государственные приоритеты в развитии национального информационного пространства", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий напомнила, что Закон о СМИ принимался в 2008 году. Актуальные изменения вносились в 2015 и 2018 годах. "Развиваются технологии, появляются новые платформы, возникают конкретные ситуации, как мы видим на примере такого массированного информационного влияния, атаки на нашу страну. Сегодня актуально посмотреть, что мы имеем, где у нас законодательные бреши. И, самое главное, постоянно держать, скажем так, порох сухим для того, чтобы быть готовым адекватно реагировать на все вызовы и угрозы", - отметила она.

Лилия Ананич подчеркнула, что такие встречи законодателей и профессионального сообщества крайне важны. "Нам, конечно, хочется, чтобы информационная сфера была вооружена законодательно, чтобы были созданы все условия для плодотворной, эффективной работы для создания подлинно сильного информационного суверенитета нашей страны", - добавила она.-0-