Ананич о патриотизме: мы должны быть достойными продолжателями дела отцов и дедов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны быть достойными продолжателями дела отцов и дедов. Об этом заявила сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич на полях международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в нашем обществе есть запрос на укрепление и защиту исторической памяти, усиление воспитания подрастающего поколения. Почему сегодня в Овальном зале мы рассматриваем эти вопросы? Потому что активно звучит тема, связанная с усилением законодательства по противодействию экстремизму, недопущению героизации нацизма и нацистских преступников. Когда мы говорим про историческую память, мы не можем не учитывать, что Беларусь потеряла каждого третьего в той страшной войне. Наш долг - сохранить эту историческую память, передать ее будущим поколениям и тем самым сохранить наши нравственные ценности и идеалы", - сказала Лилия Ананич.

Депутат подчеркнула, что сегодня целые страны предают историческую память, пытаются взять своеобразный реванш. "И именно на нашу молодежь и ценности направлены эти атаки и вызовы времени. Что можно сделать? Консолидированная работа всех и осмысление того, что именно в этот исторический период очень важно усилить все эти вопросы и системно, комплексно взаимодействовать. Задач много в сферах информации, образования, культуры. Уверена, что такая озабоченность и предложения будут звучать в докладах выступающих на конференции, - отметила она. - И самое важное, что конференция предусматривает в том числе практические рекомендации, чтобы мы еще раз осмысленно подошли казалось бы к простым вопросам - комплектования школьных, публичных библиотек патриотической литературой, вопросам создания новых площадок для творческих проектов, конкурсов, где результатом было бы приложение творческих усилий молодежи в патриотическом направлении. Хотелось бы увидеть новые фильмы, спектакли, новую плакатную продукцию".

Лилия Ананич добавила, важно повсеместно поддерживать общественные инициативы. "Выросло поколение общественно активных людей, которые заинтересованы вносить свой весомый вклад в развитие страны и сохранение исторической памяти. Мы должны видеть этих людей, эти проекты и всячески способствовать, чтобы они продвигались и были неотъемлемой частью нашей общественно-политической жизни. И самое важное, что сегодня мы в душе несем колокола Хатыни, которые в эти дни звучали в нашей стране. Очень хотелось бы, чтобы мы были достойными продолжателями дела отцов и дедов", - заключила парламентарий.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы - вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-