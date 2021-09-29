Ананич о ситуации с афганскими беженцами на границе: этих людей мы в беде не оставим

29 сентября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не оставит в беде афганских беженцев на границе с Польшей. Такое мнение сегодня журналистам высказала член президиума Белорусского союза женщин, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

На линии белорусско-польской границы, на участке заставы "Русаки", с 18 августа находятся 32 беженца из Афганистана. Сегодня представители Белорусского союза женщин и Красного Креста передали им теплые вещи, одеяла, подушки, продукты питания, санитарно-гигиенические наборы.

"Мы не могли остаться в стороне от ситуации. Мы хотим привлечь к ней внимание правозащитников. Здесь происходит гуманитарная катастрофа. Холод, дожди…" - отметила Лилия Ананич и добавила: беженцы стали заложниками обещаний о красивой жизни на Западе.

"Они шли в эти, как им казалось, гостеприимные страны. Но доброй и гостеприимной оказалась лишь Беларусь", - подчеркнула депутат.

"Этих людей мы в беде не оставим, мы не будем молчать! Нас должны услышать западные политики, правозащитники. Не разжигайте вражду к белорусскому народу. Мы мирная страна, и того горя, что мы пережили в Великую Отечественную войну, хватит на много поколений вперед", - заявила депутат.

Лилия Ананич подчеркнула: Беларусь никогда не смирится с тем, что ее хотят использовать в достижении каких-то геополитических целей. "И судьбы людей в этом случае никого не интересуют. Нас хотят раздавить, заставить жить по западным лекалам", - отметила она.

"Нам важно не оставаться безучастными и ценить то, что есть. У нас мирная и красивая страна, есть внятная государственная политика. Мы строим социально ориентированную, удобную для всех жителей страну, которая всегда рада гостям. Еще недавно нам рукоплескал весь Запад, когда именно Беларусь стала площадкой для переговоров по сложному конфликту в Украине. Но сейчас оказалось, что мы не нужны такими, как есть, сильными и процветающими", - отметила Лилия Ананич.

Как сообщалось, 18 августа к участку пограничной заставы "Русаки" польские правоохранители доставили группу беженцев. Была также предпринята попытка насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. Беженцы - 32 гражданина Афганистана, из них 5 женщин - открыто заявили представителям польской власти о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу в Беларусь. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. Польская сторона, как сообщили в Госпогранкомитете, пытается исказить реальную картину происходящего и не допускает к лагерю представителей международных и правозащитных организаций, а также СМИ.-0-

Фото Леонида Щеглова