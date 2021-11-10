Ананич о ситуации с мигрантами: у наших границ расцвел геноцид

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У наших границ во всей своей жуткой личине расцвел геноцид. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, комментируя ситуацию с мигрантами у границ Беларуси и ЕС.

"Услышит ли Европа голос разума? Ведь понятия совести, сострадания, нормы международного права напрочь выкорчеваны из обихода политического истеблишмента коллективного Запада. У наших границ во всей своей жуткой личине расцвел геноцид. Более десяти тысяч вооруженных до зубов польских военных с боевым арсеналом и слезоточивым газом встали на пути беззащитных людей, женщин, детей, вынужденных искать лучшую жизнь в Европе, - отметила депутат. - В угоду геополитическим интересам, вопреки здравому смыслу "виновником" миграционного кризиса "назначена" Беларусь. Стрелы ненависти и лжи отравляют атмосферу добрососедства, которая совсем недавно была общим достоянием в нашем регионе".

По словам Лилии Ананич, проигнорирован также голос отдельных европейских чиновников, заявивших о недопустимости нарушения женевской Конвенции о статусе беженцев. "Кто дал право европейским политикам играть судьбами мигрантов? Счет жертвам уже пошел на десятки. Впереди пугающие холода, отсутствие элементарных условий для жизни и неизвестность. Для белорусов чужой беды не бывает. Общественные организации, предприятия и просто отзывчивые люди поделятся последним. Но ведь это не решение проблемы. Нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Во имя людей, жизнь которых оказалась на волоске, - призвала парламентарий. - Голос разума - последний аргумент в любом споре. Услышьте его, европейцы! Не услышать - накликать большую беду".-0-