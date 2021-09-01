Ананич: обучение способствует становлению человека как личности и профессионала

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение - процесс, способствующий становлению человека как личности, профессионала и настоящего патриота своей страны. Об этом заявил заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич, который принял участие в торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года, в средней школе №96 Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"Сегодня одновременно волнительный и праздничный день для всех школьников и учителей, а в первую очередь для первоклассников и их родителей. Впереди у вас интересная, полная открытий дорога знаний, приятные и теплые воспоминания о которой останутся на всю жизнь, - подчеркнул Алексей Ананич. - Обучение - процесс, способствующий становлению человека как личности, профессионала и настоящего патриота своей страны. Убежден, что полученные знания и навыки в стенах школы позволят вам в будущем выбрать свой путь и освоить нужную профессию, а далее достойно трудиться и созидать на благо Беларуси".

Алексей Ананич пожелал педагогам, ученикам и их родителям крепкого здоровья, ярких открытий и успехов. Также на торжественном мероприятии в адрес школьников прозвучали напутствия и поздравления от учителей и родителей, сами же ребята выступали с творческими номерами и демонстрировали спортивные достижения.

Помимо этого, министр и председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Геннадий Ляпунов посетили центр повышения квалификации "Монтажники и строители", где ознакомились с материально-хозяйственной базой и провели встречу с трудовым коллективом. "Отрадно отметить, что сегодня центр достойно занимает свою нишу в республиканской системе образования и заслуженно считается одним из крупнейших и уникальных учреждений повышения квалификации в Беларуси, где гармонично объединены интеллектуальный потенциал и образовательные новации", - сказал Алексей Ананич. Замминистра поздравил коллектив центра с Днем знаний и выразил слова благодарности за усердный труд.-0-