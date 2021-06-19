Ананич: попытки искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма недопустимы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма и коллаборационизма в любых их проявлениях недопустимы. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич.

"За годы Великой Отечественной войны наша страна потеряла третью часть своего населения, но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная не сдавалась, - подчеркнул Виктор Ананич. - Национальным архивом Беларуси создана и доступна для всех база уничтоженных населенных пунктов страны за годы ВОВ, в нем 9093 деревни из них 5295 были уничтожены вместе со всеми жителями (женщинами, грудными детьми, немощными стариками и инвалидами). Жертвами геноцида и "выжженной земли" стали 2 230 000 человек. Это больше, чем все население современного Минска. На родной мне могилевской земле уничтожено и сожжено с жителями 112 деревень. В деревне Борки Кировского района в 2020 году открыт мемориальный комплекс. В данной деревне сожжено 1800 жителей Борок и окрестных сел".

Сенатор также напомнил, что имена многих наших соотечественников стали легендарными, их знали на всех фронтах.

"И я горжусь своими близкими, отдавшими жизнь за Родину в годы войны. Вспоминая эти страницы истории нашей семьи, отмечу, что моя мать, София Викторовна, находилась в 1942 году в пересыльном лагере для отправки в Германию, который был расположен на территории Бобруйской крепости. Испытав весь этот ужас, мать смогла бежать и спрятаться у тети в деревне Сычково. Мой отец, Михаил Федорович, с 1942 по 1944 год служил в партизанском отряде в кличевских лесах, затем в действующей Красной армии. В 1944-м был ранен и закончил войну в Кенигсберге. А мой дядя, родной брат мамы, Амбражевич Игнатий Викторович прошел всю войну. Он погиб 30 января 1945 года, освобождая Польшу от немецко-фашистских захватчиков", - сказал Виктор Ананич.

По мнению сенатора, каждому белорусу важно помнить о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. "Никогда не забывать это героическое и трагическое событие. Сохранить эту правду и исторические факты для будущих поколений. Сегодня эта тема актуальна в первую очередь для молодого поколения. Возможно, тему геноцида белорусов в период войны необходимо тщательнее изучать в учебных заведениях и начинать формировать правильное отношение подрастающего поколения к этим событиям еще с ранних лет", - подытожил сенатор.-0-