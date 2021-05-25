Ананич: против нас ведется хорошо срежиссированная гибридная война

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против нас ведется хорошо срежиссированная гибридная война, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич на заседании Палаты представителей, в ходе которого принято заявление Национального собрания в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наступают в жизни такие минуты, когда невозможно промолчать. Наступают такие минуты, когда ты как гражданин своей страны, как человек, который впитал традиции своего народа, который воспитан патриотом своим отцом, своей матерью, школой, родиной, должен четко и открыто заявить с той трибуны, на которой ты находишься - в парламенте, на своем рабочем месте: мы, граждане суверенной страны, Республики Беларусь, не позволим никому перечеркнуть нашу историю, - сказала Лилия Ананич. - Будем говорить открыто: против нас ведется гибридная война, хорошо срежиссированная, хорошо проплачиваемая и приобретающая все более зловещие знаки и смыслы".

Депутат напомнила, что не так давно в Овальном зале говорили об исторической памяти. "Вот то, что мы увидели, - это оскал фашизма. Это они - те, кто проиграл войну, пытаются взять исторический реванш и посмели посягнуть на наши государственные символы, на наши фундаментальные ценности, чтобы еще раз показать свое лицо, которое они уже не прячут, - отметила она. - Мы, депутаты, пойдем в трудовые коллективы, мы постоянно на связи со своими избирателями. Белорусский народ должен быть сегодня как никогда единым. Потому что есть те минуты и есть те ситуации, когда нельзя быть разобщенными. Именно так было в страшные годы испытаний, когда плечом к плечу становились в одну шеренгу от мала до велика. Побеждали, восстанавливали страну и достигали впечатляющих результатов во всех сферах. Только так мы, единая Беларусь, сможем не просто сказать свое слово в истории. Мы сможем и, я уверена, сохраним и будем дальше развивать свою независимую суверенную Республику Беларусь".-0-