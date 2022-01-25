Ананич: референдум - возможность каждого гражданина участвовать в созидании будущего своей страны

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - возможность каждого гражданина участвовать в созидании будущего своей страны, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум - это не просто общественно-политическая кампания. Это возможность и обязанность, на мой взгляд, каждого гражданина активно участвовать в созидании будущего своей страны. Мы говорим о том, что перед нашей страной стоят задачи дальнейшего развития, укрепления белорусской государственности. Мы понимаем, что сегодня есть объективная потребность дальнейшего развития, в том числе и с учетом смены поколений. И очень важно, чтобы сохранилась эта преемственность", - сказала Лилия Ананич.

Депутат подчеркнула: Беларусь состоялась в непростых геополитических условиях, подвергаясь санкциям и давлению извне. "Мы состоялись потому, что у нас в стране сильная президентская власть и самое главное - сильное социальное государство", - отметила она.-0-