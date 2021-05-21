Ананич: ростки нацизма и его проявлений надо выжигать каленым железом

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростки нацизма и его проявлений надо выжигать каленым железом, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму".

"Закон о недопущении реабилитации нацизма - это комплексный правовой акт. Это политический, юридический, и если хотите, моральный закон, который четко расставляет акценты белорусского общества и государства о недопущении реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников. Было соответствующее поручение главы государства. И не могу здесь не отметить, что неоднократно в ходе диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами, в письмах, обращениях граждан к депутатскому корпусу подчеркивалась эта тема. Особенно, когда увидели, что БЧБ-флагами, которые использовались фашистскими прислужниками, стали размахивать на наших улицах и площадях. Людей это просто возмутило. И поэтому вернулись к этой теме. Это такой комплексный подход в связке с тем, что меры по противодействию, недопущению реабилитации нацизма прописаны и в законе "Об изменении законов по противодействию экстремизму", - рассказала Лилия Ананич.

По ее словам, очень важно, что в законе четко определены органы противодействия в недопущении реабилитации нацизма. "В перечне этих органов не только силовые структуры, но и органы государственного управления в сфере образования, информации, в сфере финансовых расследований, когда речь идет о финансовых потоках, которые могут вливаться в эти процессы. В законе есть очень важная строка, что порядок оценки информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) признаков экстремизма определяется Советом Министров. И сейчас идет наработка в Министерстве информации по изменению нормативной базы деятельности республиканской экспертной комиссии по выявлению в печатной продукции признаков наличия (отсутствия) экстремизма", - отметила парламентарий.

Лилия Ананич уверена, что должна более активно вестись работа по популяризации подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В нее должны быть включены все заинтересованные ведомства. "Каждый из нас в рамках своего понимания, своих возможностей должен подумать о том, а что мы должны еще сделать? Поэтому здесь большое поле и для журналистов, и для деятелей культуры, и для политиков. Самое главное, мы - сплоченное, единое общество. Мы отстаиваем свои ценности. Что сегодня происходит в геополитическом контексте? Нас, Россию пытаются сделать изгоями, хотят поменять наши ценностные ориентиры, бьют на молодежь. В нас хотят вселить комплекс вины за нашу историю. Нам нечего стыдиться своей истории. Мы принимаем ее такой, какая она была. Но мы никогда не отдадим на поругание святое, что у нас есть. Сегодня в Украине и Прибалтике ветераны уже боятся 9 мая выйти на улицу, а маршируют другие. Это подмена героев. Поэтому каленым железом надо выжигать ростки нацизма и его проявлений", - подчеркнула парламентарий.-0-

Фото Егора Павлющика