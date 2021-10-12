Ананич: семья является главнейшим базовым институтом развития общества и государства

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья - главнейший базовый институт развития общества и государства. Такое мнение сегодня высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, член президиума Белорусского союза женщин Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня очень важно осознавать, что институт семьи - это не просто ячейка общества, это главнейший базовый институт развития общества и государства. В семье мы взращиваем те плоды, которые потом питают все наше общество. Все начинается с семьи. Все, что закладывается в семье, потом сопровождает человека по жизни. И мы, матери, как никто другой понимаем, насколько важно, чтобы была полная семья, чтобы наши дети росли в заботе. И очень важно, что наше социальное государство, социальная политика как раз и направлены на поддержку семьи, - рассказала Лилия Ананич. - Мы гордимся, что у нас самый большой декретный отпуск, что 11 видов пособий для детей, мы гордимся достижениями нашей семейной политики".

По словам парламентария, в Беларуси насчитывается более 114 тыс. многодетных семей. "За последние 10 лет многодетных семей прибавилось почти на 45 тыс. Это, конечно, результат государственной семейной политики. Вообще в Беларуси на сегодняшний день, по последней переписи населения, - 2 млн 691 тыс. семей. Детей воспитывается в семьях 1 млн 767 тыс. С одним ребенком у нас 57% семей, с двумя - 33,5%, остальные - многодетные семьи", - добавила она.-0-