Ананич: в обновленной Конституции есть ответы на многие вызовы времени

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции есть ответы на многие вызовы времени, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Конституция очень четко и честно отвечает на ряд актуальных вопросов внешнеполитической деятельности. Когда мы говорим, что с территории Беларуси не может быть агрессии в отношении других государств, мы тем самым демонстрируем, что Беларусь - это миролюбивое государство. Но и загонять себя в рамки нейтралитета, пытаясь таким образом устоять в геополитических бурях, - неразумно. Это значит просто ставить ложные, недостижимые цели", - сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила, что в обновленной Конституции есть ответы на очень многие вызовы времени. "И в этом я вижу ее перспективность, судьбоносность. Вижу, что Конституция с изменениями и дополнениями открывает новую страницу в развитии всех институтов государственной власти, стимулирует развитие общества, всех созидательных сил. Тех, кто готов работать на развитие страны", - добавила она.-0-