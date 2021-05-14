Ананич: закон о недопущении реабилитации нацизма - политический, юридический и моральный акт

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый закон будет являться политическим, юридическим и моральным актом, твердо ставящим барьер против реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

Лилия Ананич была в числе разработчиков закона о недопущении реабилитации нацизма. Она отметила, что его принятию предшествовала кропотливая, объемная работа, при этом у депутатов было четкое понимание необходимости появления такого комплексного документа.

"Закон будет являться политическим, юридическим и моральным актом, твердо ставящим барьер против реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников. Думаю, что документ будет надежным фактором, который четко расставляет акценты: в Беларуси - нет нацизму", - подчеркнула депутат.

По словам Лилии Ананич, закон в том числе станет платформой выявления нацистских ресурсов и ограничения доступа к ним. Она обратила внимание, что такие понятия, как нацизм и экстремизм тесно связаны.

"Мы увидели новые явления, которые вылились на наши улицы. Что это, как не экстремизм, когда мы видим сборища людей, попытки противодействовать работе предприятий, призывы к забастовкам. Это не что иное, как посягательство на независимость, суверенитет, конституционный строй государства", - отметила Лилия Ананич. Она рассказала, что для противодействия таким явлениям будут задействованы различные механизмы, в том числе достаточно жесткая система наказаний вплоть до уголовной ответственности.-0-