Анастасия Прокопенко: нет ничего дороже своего гимна и флага

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет ничего дороже своего гимна и флага, заявила во время женского форума "За Беларусь" чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я благодарна отцам и дедам, которые строили нашу страну. Они избрали этот флаг - символ нашей страны, победы. В нем заключается все, - сказала Анастасия Прокопенко. - Мы все выросли под этим флагом. Нет ничего дороже своего гимна, флага, когда ты стоишь на мировой арене и популяризируешь свою страну".

По ее словам, прекрасно, что в Беларуси строится так много спортивных объектов и сооружений. "Это помогает нашим детям отвлекаться от гаджетов и заниматься спортом. И это здорово", - добавила спортсменка.-0-

Фото Оксаны Манчук