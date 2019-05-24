Анатолий Савенок покидает пост гендиректора БМЗ

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Анатолий Савенок сегодня покидает пост генерального директора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" по соглашению сторон, информацию БЕЛТА подтвердили на предприятии.

На БМЗ отметили, что на заводе Анатолий Савенок проработал почти 30 лет. "В 1989 году он пришел в качестве травильщика-гальваника. Был мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником сталепроволочного цеха №2, директором по метизному производству. С 2009 года руководил предприятием", - рассказали собеседники.

С 2010 по 2018 год на БМЗ была проведена самая масштабная за всю его историю модернизация. Совершенствование технологических процессов затронуло фактически все переделы БМЗ: от обеспечения сырьем до создания нового производства. Кроме того, в этот период завод вышел на премиальные рынки и стал поставщиком известных компаний мирового автопрома. Также за годы руководства гендиректора освоены новые виды продукции, сертифицирована система управления качеством и т.д.

С 25 мая обязанности генерального директора БМЗ исполняет первый заместитель Анатолий Волков.-0-