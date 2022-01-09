Андреев опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами. "Все в добром здравии", - заявил в эфире телеканала СТВ заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев, сообщает БЕЛТА.

Миротворческая рота витебских десантников будет выполнять задачи до полного разрешения ситуации. Но помимо военной угрозы, они столкнулись и с информационными обстрелами.

"Информация, которая распространяется в различных информационных средствах массовой информации, о том, что якобы колонна Вооруженных Сил Республики Беларусь, действующая на территории Республики Казахстан, была обстреляна, является ложной. У нас потерпевших, заболевших или пострадавших нет. Все в добром здравии, хорошем настроении и в готовности выполнить задачу", - развеял один из фейков Сергей Андреев.

Как рассказал находящийся в Казахстане командир батальона тактической группы Вооруженных Сил Беларуси Сергей Красовский, при выполнении заданий, языковых барьеров нет. "Здесь есть с пропусками автомобили, у нас есть образцы – бланки документов, мы их сверяем. У нас здесь, как вы видите, находятся военнослужащие Республики Казахстан, чтобы преодолеть трудности перевода", - рассказал Сергей Красовский.-0-