Андреев: провокаций в сторону белорусских миротворцев в Казахстане не было

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провокаций в сторону белорусских миротворцев в Казахстане не было, сообщил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Хочу сказать, что в тех районах, где миротворческий контингент Беларуси выполнял свои задачи, каких-либо провокаций, стрельбы в нашу сторону - такого не было. В принципе, в тот момент кризисной ситуации в стране там более-менее было спокойно. А дальше - посмотрим", - сказал Сергей Андреев.

Вместе с тем, как он заметил, миротворцы должны были обеспечить не только охрану и оборону назначенных им объектов, но и защитить себя. "В случае если бы какая-то провокация была либо какое-то вооруженное формирование попыталось бы отбить тот или иной объект, мы были бы вынуждены применять оружие для защиты себя и выполнения задач, которые были нам поставлены командой миротворческих сил", - уточнил Сергей Андреев.-0-