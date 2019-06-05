Андрей Швед рассказал, как судебные эксперты вычисляют причастных к сообщениям о ложных минированиях

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уйти от ответственности за ложные звонки о минированиях практически невозможно, заявил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически нет ни одного преступления, которое бы раскрывалось без помощи судебных экспертов. Что касается ложного минирования, без судебных экспертов здесь, как правило, тоже не обойтись, - сказал Андрей Швед. - Индивидуальный след преступника - его голос, как и отпечаток пальцев, ДНК, сугубо индивидуален. Как бы преступники ни пытались его исказить путем подражания, выдавая другую интонацию и т.д., подделать практически невозможно".

В Госкомитете есть определенные базы данных, где содержится достаточно большой массив образцов голосов. Пропуская через них, можно получить совпадения. Специалисты также проводят экспертизу, сравнивают с тем образцом, который представлен правоохранительными органами. Более того, речь идет о комплексе исследований: изучаются не просто лингвистические характеристики, но и следы пальцев рук, биологические следы, ДНК человека.

По делам, связанным с распространением сообщений о ложном минировании объектов через электронную почту, на компьютерно-техническую экспертизу могут предоставлять персональные компьютеры и (или) носители информации компьютеров. Проводятся исследования мобильных телефонов и планшетов. В ходе экспертиз по этой категории дел решаются вопросы, касающиеся поиска следов активности пользователя в интернете, связанных с историей посещения им сайтов, ведения электронной переписки. Осуществляется контекстный поиск информации для обнаружения электронных файлов, содержащих текст сообщения.

Благодаря работе судебных экспертов удается собрать бесспорные доказательства преступления, резюмировал председатель ГКСЭ.-0-