Жук: 120-я механизированная бригада готова к выполнению поставленных перед ней задач

4 апреля, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада готова выполнять поставленные перед ней задачи. Об этом заявил журналистам руководитель учения с участием бригады, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были отработаны два учебных вопроса: подготовка к обороне и непосредственно ведение оборонительного боя. Оценку действиям подразделения мы дадим, когда бригада полностью завершит выполнение всего комплекса задач. Но в целом результатами на данный момент я как командующий удовлетворен: бригада готова, способна выполнить те задачи, которые перед ней стоят", - сказал Андрей Жук.

Он отметил, что на каждом учении отрабатываются новые методы ведения боевых действий. Сегодня, к примеру, широко применялись беспилотные комплексы для ведения разведки и корректирования огня. Использовались и поступающие на вооружение 120-й бригады модернизированные танки - Т-72Б3. По словам Андрея Жука, они показывают высокую эффективность и хорошую надежность.

Наблюдатель от Эстонии Петер Кыйов поблагодарил Вооруженные Силы Беларуси за приглашение на учение. "Это вклад в безопасность и поднятие доверия. Наша наблюдательная группа еще не готова подвести итоги, но я лично получил позитивные эмоции, - поделился он впечатлениями. - Самое главное, что Беларусь это сделала добровольно, и это большой шаг, который подтверждает транспарентность. Думаю, Беларусь все сделала правильно".

На учении также присутствовали белорусские парламентарии. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Григорий Бысюк отметил, что очень важно знать, в каком направлении развивается армия. "То, что я сегодня видел, - это большой шаг вперед. Меня впечатлило, я убедился в том, что пришедшие на службу вчерашние мальчишки владеют современной техникой. Есть уверенность, что они смогут нас защитить".

Сегодня на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский завершается тактическое учение с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, стартовавшее 2 апреля. Во время активной фазы прошла боевая стрельба, использовались самолеты и вертолеты.

Свыше 1,1 тыс. военнослужащих, до 130 единиц боевой техники, в том числе около 40 танков и 60 БМП, принимают участие в учении. Применяются новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники как белорусского, так и российского производства: танки Т-72Б3, модернизированные радиорелейные станции Р-409МБ1 "Цитрус", минометный комплекс 2С12Б.

Исходя из стремления к дальнейшему развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов открытости, транспарентности и взаимности, на добровольной основе для наблюдения за тактическим учением приглашены представители из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. За учением наблюдают и военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси. В соответствии с положениями Венского документа, подобного рода мероприятия, исходя из размеров и численности привлекаемого к учению личного состава, количества вооружения и техники, не подпадает под категорию, подлежащую наблюдению со стороны государств - участников ОБСЕ. В то же время руководством Вооруженных Сил Беларуси было принято решение организовать на традиционной основе наблюдение за этим учением. Представители пяти государств имеют возможность ознакомиться с практическими действиями бригады, пообщаться с личным составом - участниками учения, осмотреть используемое вооружение и технику.

Данное учение - самая крупная военная деятельность на территории Беларуси в текущем году.-0-