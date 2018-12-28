Андрейченко: акция "Наши дети" подчеркивает значимость каждого ребенка

28 декабря, Докшицкий район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Акция "Наши дети" позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию, и подчеркивает значимость каждого ребенка. Такое мнение высказал сегодня журналистам во время посещения Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Это соцучреждение Владимир Андрейченко посещает во время новогодних праздников ежегодно на протяжении уже почти десяти лет. "Я рад, что эта традиция продолжается, и рад этим встречам. Благодаря ей, акции "Наши дети", у нас, взрослых, есть возможность тоже погрузиться в детство", - сказал спикер.

Владимир Андрейченко особо подчеркнул, что все, независимо от того, где и в какой семье родились, должны иметь счастливое детство. Поэтому, по его мнению, очень важно, что в эти предновогодние дни руководители высокого уровня, местных органов власти посещают детские дома, больницы, школы-интернаты, чтобы поздравить ребят с праздником и подарить им подарки. "Но забота, внимание для таких детей важнее. В этой связи огромную роль играет ежегодно проходящая в стране акция "Наши дети". Она подчеркивает значимость каждого ребенка, позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию, дает дополнительную возможность подарить им частичку тепла, чтобы они верили в добро, свое будущее, в то, что нужны своей стране. Для этого в Беларуси делается все", - заключил председатель Палаты представителей.

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