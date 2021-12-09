Андрейченко: Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Размиком Хумаряном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны объединяет большая дружба, совместная история, межличностные отношения. И важно, чтобы в это непростое время мы все сохраняли и приумножали. Мы видим, как коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки активно вмешиваются во внутренние дела других государств, навязывают свою политику, санкционное давление, диктат. Важно, чтобы мы на эти действия отвечали. Я считаю, что в первую очередь, чтобы мы более активно сотрудничали в наших интеграционных образованиях. Конечно, важны и двусторонние отношения", - сказал Владимир Андрейченко.

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