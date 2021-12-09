Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 9 декабря 2021
Минск -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:27 В Беларуси ревакцинировались 21% работников и 52% проживающих в стационарных соцучреждениях Общество
10:21 Андрейченко: Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история Общество
10:17 ФОТОФАКТ: Выставка новогодних открыток "Какого цвета Новый год?" во дворце Румянцевых и Паскевичей Культура
10:16 ОАО "Витебскобллен" будет ликвидировано по решению экономического суда Экономика
10:09 Расходы на оборону в Евросоюзе в 2020 году составили почти 200 млрд евро В мире
10:09 Гомельские спасатели помогли двум мальчикам, подключенным к аппаратам с кислородом Регионы
10:09 Проект "Эксперты Parimatch" – в новый сезон новым составом Спорт
10:05 Железным дорогам Литвы потребуются субсидии в 49 млн евро в год при потере грузов "Беларуськалия" В мире
10:02 Машину с 20 т лома черного металла задержали в Могилевском районе Происшествия
09:57 Бакоян: ЕС нужно бояться не беженцев на границе, а боевиков ИГИЛ, которых они давно пустили к себе Общество
09:57 В посольстве России назвали безответственными слова сенатора США о применении ядерного оружия В мире
09:55 В Мозыре задержали педофила Происшествия
09:55 Почему подписка на электронные версии газет и журналов становится все более популярной Общество
09:48 Депутат бундестага: антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС Общество
09:38 В Пуховичах при пожаре в доме обнаружен погибший мужчина, еще один получил ожоги Происшествия
09:35 В Латвии за год цены выросли на 6,5%: больше всего подорожали картофель и бензин В мире
09:33 Контент двух Telegram-каналов признан экстремистским Происшествия
09:29 Парламент Швейцарии избрал нового президента В мире
09:28 Проект резидента ПВТ стал частью крупной социальной сети Pinterest Технологии
09:18 В Польше с начала года задержаны 85 украинцев за нелегальную переброску мигрантов через границу В мире
09:18 Мужчина погиб при пожаре дома в Лепельском районе Происшествия
09:15 "Молодечножелезобетон" за январь-сентябрь вдвое увеличил экспорт продукции Регионы
09:08 ЮНИСЕФ заявил об увеличившемся числе живущих в нищете детей В мире
09:03 МОК утвердил даты проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года Спорт
09:01 ООН: односторонние санкции наносят непоправимый ущерб самым уязвимым слоям населения В мире
09:00 Депутат: нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки Общество
09:00 Беларусбанк и Mastercard приглашают прикоснуться к будущему Общество
08:54 ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением ПДД водителями маршруток Регионы
08:50 МОК: "Пекин-2022" подготовил тщательный план для проведения Игр во время пандемии Спорт
08:44 Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа В мире
Все новости
Все новости
Общество
09 декабря 2021, 10:21

Андрейченко: Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Размиком Хумаряном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны объединяет большая дружба, совместная история, межличностные отношения. И важно, чтобы в это непростое время мы все сохраняли и приумножали. Мы видим, как коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки активно вмешиваются во внутренние дела других государств, навязывают свою политику, санкционное давление, диктат. Важно, чтобы мы на эти действия отвечали. Я считаю, что в первую очередь, чтобы мы более активно сотрудничали в наших интеграционных образованиях. Конечно, важны и двусторонние отношения", - сказал Владимир Андрейченко.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко Армения Беларусь
Новости рубрики Общество
В Беларуси ревакцинировались 21% работников и 52% проживающих в стационарных соцучреждениях
Бакоян: ЕС нужно бояться не беженцев на границе, а боевиков ИГИЛ, которых они давно пустили к себе
Почему подписка на электронные версии газет и журналов становится все более популярной
Фото rantt.com Депутат бундестага: антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС
Фото из архива Депутат: нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки
Беларусбанк и Mastercard приглашают прикоснуться к будущему
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц
Андрейченко: Беларусь и Армению объединяет большая дружба и совместная история
Беларусбанк и Mastercard приглашают прикоснуться к будущему
Топ-новости
Картина дня: 30-летие СНГ, оплата больничных в 2022 году и юбилей НББ в числе дат ЮНЕСКО
Кочанова о приемах граждан: главное - это доброе и внимательное отношение к людям
Депутат бундестага: антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС
Эйсмонт рассказала, какой подарок Президенту Беларуси больше всего запал ей в душу
Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз
Петришенко и Мезенцев обсудили взаимодействие в Союзном государстве
Бакоян: ЕС нужно бояться не беженцев на границе, а боевиков ИГИЛ, которых они давно пустили к себе
Почему подписка на электронные версии газет и журналов становится все более популярной
Депутат: нельзя переписать историю, надо из нее извлекать уроки
ДОСЬЕ: К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича
Концепцию биобезопасности планируют принять в Беларуси
Проект "Эксперты Parimatch" – в новый сезон новым составом
Рачков: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Оманом
Поддержка бизнеса банками по госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" возрастет в 5 раз
Вызовы и перспективы экономического развития обсудили белорусские депутаты с виртуальной миссией МВФ
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.