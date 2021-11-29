Андрейченко: Беларусь - мирная страна, готовая протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - мирная страна, готовая протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания совета и 14-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не только приютили людей, которые вынуждены бежать из своих стран в поисках мира и безопасности. Мы дали им крышу над головой, еду и человеческое отношение, а также организовали отправку желающих на родину. Для поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а это в том числе и дети, беременные женщины, по всей нашей стране объединились общественные организации и просто отзывчивые белорусы. Беларусь делом доказывает, что мы - мирная страна, готовая протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что в то же время еврочиновники только экскурсионными наездами посещают приграничную территорию, фотографируют обездоленных людей и не оказывают им никакой помощи.

"Польские власти всерьез делают вид, будто не их военные принимали участие во вторжении в Ирак и Афганистан. Как будто это не польские силовики в нарушение всех международных и цивилизационных правил избивают, травят газом и выдавливают людей, пытающихся попасть в ЕС, чтобы получить статус беженца. Будто это не они разместили воинские контингенты вблизи наших границ, включая танки "Леопард", вертолеты и беспилотную авиацию, став острием агрессивного милитаризма, военной истерии против Беларуси и России. В отличие от Евросоюза, мы не стягиваем войска к нашим западным границам. Наоборот, мы делаем все возможное и порой невозможное, чтобы не допустить на наших рубежах гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Спикер добавил, то, что раньше было рисками для нас, сейчас становится вызовами и угрозами. "Возможны провокации в приграничье вплоть до применения летального оружия в отношении беззащитных людей. Также будут усиливаться безосновательные обвинения Беларуси и России. Уже слышны призывы к введению новых санкций, ограничений, в том числе о полном прекращении движения между странами. Мы не можем расценивать это иначе, как стремление лишить народ Беларуси права на самостоятельный выбор своей судьбы и пути развития", - констатировал он.-0-