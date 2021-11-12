Андрейченко: благодаря системной работе в Беларуси уменьшается количество обращений граждан

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря системной работе в Беларуси уменьшается количество обращений граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сегодня он провел личный прием граждан в Ушачском райисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, важно, что власть общается с населением, слышит их проблемы. Но важно и другое, что за последнее время очень многое сделано по различным направлениям благодаря системной работе, которая выстроена в Республике Беларусь. Наверное, в связи с этим уменьшается и количество обращений. Раньше люди массово приходили на прием. Их волновали вопросы капитального ремонта жилья, отопления. Сейчас все эти вопросы сняты, потому что многое сделано. По капремонту установлены нормативы, сколько процентов в год надо ремонтировать жилья. И все это приносит свои плоды", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, много сделано по программе "Чистая вода". По этому вопросу также обращений стало меньше. "Есть вопросы по местным дорогам, но благодаря решению, принятому Президентом, - за пятилетку 7 тыс. км местных дорог нужно отремонтировать, асфальт положить, - и эти вопросы будут решены. То есть благодаря такой системной работе критических вопросов на сегодняший день я не вижу", - констатировал спикер.-0-