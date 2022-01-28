Андрейченко: будущее за патриотами Беларуси, кто словом и делом доказал свою преданность стране

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее за патриотами Беларуси, кто словом и делом доказал свою преданность стране. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, серьезные задачи в контексте Послания главы государства депутатам предстоит решать в избирательных округах. "Разъяснительная работа с трудовыми коллективами и населением, безусловно, очень важна. Но она может оказаться неэффективной, если не будет подкреплена реальными делами. Сегодня как никогда важно добиваться положительного решения тех конкретных проблем, с которыми к нам обращаются граждане. Особое внимание необходимо уделить вопросам, влияющим на эмоциональный фон общественной жизни, - занятость, цены, доступность и качество социальных услуг, работа ЖКХ. Взаимодействуйте с профсоюзами, местными советами депутатов, общественными организациями патриотической направленности", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, надо активно противостоять попыткам использования референдума как повода для раскола общества со стороны беглых и их покровителей. "А то, что они не оставят попыток сбить нас с пути, мы прекрасно понимаем, - подчеркнул он. - Вместе с тем уверен, что будущее за патриотами Беларуси, кто словом и делом доказал свою преданность стране, идеалам и ценностям, которые отстаивали их отцы и деды. И сегодня они вместе со всем белорусским народом пишут новую страницу истории страны, о которой с гордостью будут вспоминать наши потомки".-0-

Фото Оксаны Манчук