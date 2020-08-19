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19 августа 2020, 17:05

Андрейченко: дефицит доверия требует более активного участия парламентариев в обеспечении мира

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Растущий дефицит доверия выдвигает на передний план задачу более активного участия парламентариев в обеспечении мира. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на торжественной церемонии открытия пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, организованной в формате видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В своем видеобращении к участникам конференции спикер выразил уверенность, что ее результаты послужат важным вкладом парламентской дипломатии в решение ключевых проблем современности. "Сложность и противоречивость происходящих в мире процессов, растущий дефицит доверия выдвигают на передний план задачу более активного участия парламентариев в обеспечении мира, согласия и устойчивого развития. Ее решение возможно только в условиях диалога и взаимопонимания, взаимовыгодных торгово-экономических отношений, обеспечения равного доступа всех государств к передовым достижениям науки и техники", - отметил Владимир Андрейченко.

В связи с этим он призвал спикеров выступить в поддержку объединительных инициатив, направленных на достижение названных условий. "В их числе инициативы Президента Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса и формировании "пояса цифрового добрососедства". Мы должны консолидировать усилия, нацелив их на преодоление кризиса многосторонности, создание новой, более справедливой системы международных отношений", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

На церемонии открытия выступили председатель Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Повестка дня мероприятия охватывает такие актуальные международные вопросы, как достижение целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, сотрудничество в сферах здравоохранения, экономики и экологии, обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, участие молодежи в политике и деятельности парламентов.

По итогам конференции будет принята декларация под названием "Парламентское лидерство во имя эффективного многостороннего подхода, обеспечивающего мир и устойчивое развитие народонаселению и планете".

В видеоконференции приняли участие председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич.-0-

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