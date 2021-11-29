Андрейченко: депутаты должны активнее взаимодействовать с союзниками по ОДКБ и СГ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты должны активнее взаимодействовать с союзниками по ОДКБ и в Союзном государстве, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо активнее взаимодействовать с нашими союзниками по ОДКБ и Союзному государству. К слову, уже сегодня пройдет очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, где мы в том числе рассмотрим вопросы противодействия новым угрозам и вызовам коллективной безопасности. Ситуацию с беженцами обсудим и с нашими коллегами по Союзному государству, поскольку эта провокация в равной степени направлена и против Российской Федерации. Ближайшим поводом для этого станет визит в Беларусь председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина 2 декабря. Мы планируем провести переговоры на площадках Палаты представителей и Совета Республики по ключевым аспектам двусторонней повестки", - сказал Владимир Андрейченко.

В рамках визита состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. "И главным вопросом, который нам предстоит рассмотреть, станет декрет Высшего государственного совета Союзного государства об углублении экономической интеграции, подписанный лидерами наших стран 4 ноября. Пакет из 28 союзных программ, являющийся составной частью декрета, направлен на сближение макроэкономических политик двух государств, гармонизацию денежно-кредитной политики, валютного регулирования, законодательства в области обеспечения равного доступа к госзаказу и госзакупкам, внедрение общих правил конкуренции и обеспечение равных прав потребителей", - отметил спикер.

По его словам, конечной целью является создание дополнительных условий для поступательного роста экономик, обеспечение повышения благосостояния граждан двух стран и, конечно же, укрепление двусторонних союзнических отношений. "В развитие этого стратегического документа необходимо принять более 400 актов и двусторонних соглашений. Работа предстоит колоссальная. Но в наших интересах не затягивать этот процесс. Ведь развитая экономика - это основа независимости и социального благополучия. Об этом мы и поговорим на сессии Парламентского собрания", - добавил Владимир Андрейченко.-0-