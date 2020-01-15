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15 января 2020, 12:09

Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан

Во время семинара
Во время семинара

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С обращениями граждан депутаты должны разбираться максимально глубоко, по-деловому. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой "Эталон" и другими государственными информресурсами, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер потребовал исключить всякий формализм при рассмотрении обращений и подготовке ответов. "Нужно исключить формализм, отписки, шаблонные ответы. Ни один вопрос не должен оставаться без внимания граждан. Надо разбираться максимально глубоко, по-деловому, и давать конкретные ответы людям", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко призвал депутатов во время командировок в избирательные округа регулярно посещать трудовые коллективы, информировать людей о работе парламента, принятых главой государства и органами власти решениях, рассказывать о реализации наиболее актуальных законов после их вступления в силу. "Умейте слушать, слышать людей, помогайте им в решениях их проблем", - сказал он.

Спикер порекомендовал парламентариям организовывать обмен информацией о проблемных вопросах, поднятых избирателями. "Такой подход поможет выявить системные проблемы, характерные для многих регионов и вынести их на республиканский уровень", - уверен он.

Принципиальное значение имеет повышение открытости парламентской деятельности. Для этого, по мнению спикера, надо использовать ресурсы персональных сайтов депутатов, социальные сети.

Владимир Андрейченко обозначил также задачи по развитию межпарламентских контактов: "В центре внимания должны быть вопросы реализации экспортного потенциала страны, привлечения иностранных инвестиций, укрепления межкультурных связей, продвижения национальных интересов".

"При наполнении международного сотрудничества конкретными проектами следует активно задействовать не только организации республиканского уровня, но и не забывать о предприятиях и организациях в своих регионах. Избиратель должны видеть реальную отдачу от работы избранных депутатов", - резюмировал председатель Палаты представителей.-0-

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