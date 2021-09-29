Андрейченко: депутаты рассматривают убийство сотрудника КГБ как акт терроризма

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты рассматривают убийство сотрудника КГБ как акт терроризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"Переход деструктивных сил к такого рода действиям - очевидное свидетельство полного идейного банкротства оппозиции и ее зарубежных покровителей, отсутствия у нее всяческой поддержки со стороны абсолютного большинства населения Беларуси. Моральный облик этих так называемых борцов за свободу со всей очевидностью показывает, какие планы вызревали в их головах и какую участь они готовили белорусам и стране изначально", - отметил Владимир Андрейченко.

Спикер добавил: "Мы, безусловно, продолжим работу по законодательному обеспечению сферы безопасности с тем, чтобы надежно защитить страну и ее граждан от всех проявлений экстремизма и терроризма. Депутатский корпус выражает глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга".-0-