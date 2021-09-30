Андрейченко: гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В понедельник начинает работу шестая сессия Палаты представителей. Ее содержательное наполнение обусловлено теми серьезными задачами, которые стоят в настоящее время перед всеми государственными органами, включая парламент. Сессия пройдет в непростых условиях. Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление", - рассказал Владимир Андрейченко.

По его словам, демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики. Расчет прост - экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота.

"В этих целях поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп. Недавнее резонансное убийство сотрудника КГБ - прямое свидетельство нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности. Поэтому задача парламентариев - принимать все необходимые меры для эффективного реагирования на стоящие перед белорусским государством вызовы, максимально ответственно, оперативно и профессионально подходить к решению задач по сохранению социально ориентированного политического курса, - отметил спикер. - Наши цели ясны и понятны белорусскому обществу - независимость, единство и экономический рост. Именно в этом ключе и будет строиться наша работа".-0-

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