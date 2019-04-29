Андрейченко: глубинный смысл "Хельсинки-2" и нового Шелкового пути - в обеспечении социальной справедливости

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубинный смысл "Хельсинки-2" и нового Шелкового пути состоит в обеспечении социальной справедливости. Об этом сегодня на II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания" заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая конференцию, спикер обратил внимание на близость инициатив о перезапуске Хельсинкского процесса и создании нового Шелкового пути. "Глубинным смыслом этих инициатив является социальная справедливость, на которую сегодня существует колоссальный запрос во всем мире. Более того, их можно рассматривать как важный международный инструмент реализации стратегии устойчивого развития", - подчеркнул он.

В Беларуси глубоко убеждены, что более справедливого, благополучного, безопасного мира можно добиться только на основе добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества. "Именно эта идея, созвучная базовым принципам ОБСЕ, лежит в основе получившей позитивный отклик в международном сообществе инициативы Президента Беларуси о перезапуске Хельсинского процесса", - сказал Владимир Андрейченко.

"На очень близких принципах базируется концепция Шелкового пути, предлагающая принципиально новую архитектуру экономической интеграции во имя процветания всех народов, населяющих огромное евразийское пространство", - отметил Владимир Андрейченко. Результаты недавно завершившегося в Пекине II Форума международного сотрудничества на высшем уровне "Пояс и путь" говорят о востребованности такой модели международных отношений.

Сегодня в Минске открылась II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".

В основе повестки конференции лежат экономические вопросы. Особое внимание планируется также уделить гуманитарному сотрудничеству, туристической привлекательности.

Мероприятия конференции продолжатся 30 апреля. Ее участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участники минской конференции - парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии.

Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Церетели: страны ПА ОБСЕ настроены на открытый диалог на минской площадке В Минске открывается II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".