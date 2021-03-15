Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Народное единство сегодня - основной запрос общества. Очень символично, что старт работе Конституционной комиссии дан именно в День Конституции, принятие которой позволило объединить народ и успешно строить белорусскую государственность на протяжении четверти века. Сегодня перед нами новые вызовы, и работа, безусловно, предстоит непростая. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие государства и общества, сохранив при этом суверенитет, гражданский мир и согласие", - сказал Владимир Андрейченко.

Он отметил, что это подтверждает и анализ тех предложений, которые поступили в ходе проведения диалоговых площадок, а также непосредственно в Палату представителей. "Главный вывод: абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ. Практически никто не сомневается в таких непреложных ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах", - отметил спикер палаты белорусского парламента.

Владимир Андрейченко также заявил, что люди поддерживают идею сохранения президентской республики, понимая, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии.

"Поэтому к изменению Конституции следует подходить крайне взвешенно, критично оценивая предложения, поступающие от различных социальных групп, нередко претендующих на мнение большинства. Убежден, что потенциал действующей Конституции далеко не исчерпан, и ее корректировка должна осуществляться только по тем вопросам, которые действительно назрели и очевидны", - заявил он.

По словам Владимира Андрейченко, об этом говорит и тот факт, что значительная часть поступивших предложений не касаются прямо Конституции, а лежат в плоскости проблем реализации социальной, молодежной политики государства, вопросов экологии, жилья, жилищно-коммунального хозяйства и так далее. "Полагаю, нам следует решать все эти вопросы, не раздувая конституционные нормы, а повышая качество и авторитет законов", - отметил спикер Палаты представителей.-0-