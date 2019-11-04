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Общество
04 ноября 2019, 13:45

Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

4 ноября, Докшицы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проведение личных приемов позволяет решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население. Такое мнение высказал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, комментируя итоги проведения личного приема граждан в Докшицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению спикера, личные приемы очень важны. "Надо понимать, что в нашей стране это не разовые акции, а системная работа, выстроенная на плановой основе. Например, я раз в квартал в каждом районе своего избирательного округа стараюсь провести такие встречи с населением. Они многое дают, - убежден Владимир Андрейченко. - Мы решаем конкретные вопросы людей. Безусловно, они разные, в том числе есть те, которые невозможно сразу решить. Тогда идут определенные поручения райисполкомам, где-то стараемся оказать помощь в их решении. Встречаются и вопросы, которые невозможно решить. Мы тоже об этом говорим".

Отдельное внимание Владимир Андрейченко заострил на двух наиболее важных, на его взгляд, моментах, связанных с проведением личных приемов. "Первый: они дают возможность посмотреть, есть ли для этого региона какие-то системные вопросы, волнующие все население. К счастью, таких не замечаю пока. Есть разовые (капремонт и т.д.), мы стараемся их решить. Второй момент важен для нас, как представителей законодательной власти: соотнести свою работу с потребностями людей и использовать эти наработки в законодательной деятельности", - подчеркнул спикер.

Во время разговора Владимир Андрейченко также затронул вопросы социальной сферы. Один из них, по его мнению, связан с уменьшением количества жителей в сельской местности. "Это системный вопрос, на который необходимо реагировать. Он непростой, требует денег, но его надо решать", - убежден он. Председатель Палаты представителей напомнил, что во время реализации программы возрождения села удалось серьезно подтянуть агрогородки, там было построено много жилья. Возможно, следует посмотреть, как живут и развиваются сейчас эти населенные пункты, выделить наиболее перспективные и вновь обратить на них повышенное внимание, обновить их социальную базу, посмотреть рабочие места.

"Некоторая неравномерность есть в развитии территорий как среди районов, так и среди областей. Вот эти вопросы нам надо рассмотреть на уровне страны. Скоро будет верстаться программа на следующую пятилетку. Думаю, надо на них обратить особое внимание", - заключил Владимир Андрейченко.

Всего на прием к спикеру сегодня обратились три заявителя. Одно обращение было связано с личным вопросом, остальные касались трудоустройства, решения бытовых вопросов. Первое Владимир Андрейченко взял на контроль, решить вопросы с остальными людям помогут местные власти.

Анна Валюшко
Анна Валюшко

Наталья Мойсеенок
Наталья Мойсеенок

Председатель Палаты представителей сегодня также принял участие в открытии реконструированного пищеблока Докшицкой центральной районной больницы. На его обновление из местного бюджета было направлено Br700 тыс.-0-

Фото Александра Хитрова

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