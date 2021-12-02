Андрейченко: миграционный кризис - повод для наращивания военного присутствия на границе с Беларусью

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис для Запада - повод для наращивания военного присутствия на границе с Беларусью, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы видим, какая ситуация складывается на границе, когда этот миграционный кризис используется как повод для наращивания военного присутствия на границе с Республикой Беларусь, Союзным государством. Это, конечно же, угроза безопасности Беларуси и Союзного государства, - сказал Владимир Андрейченко. - Мы пока не отвечаем на эти провокации, но мы готовы ответить, если это понадобится".
Спикер подчеркнул, что ситуация на границе должна решиться за столом переговоров.
"Белорусская позиция понятна: надо садиться, откладывать в сторону все политические разногласия, которые есть, и находить решение скопившихся проблем", - констатировал Владимир Андрейченко.-0-