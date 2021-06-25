Андрейченко: мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси. Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами. Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени", - сказал Владимир Андрейченко.

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