Андрейченко: мы не будем мириться с практикой давления и вмешательства во внутренние дела Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не будем мириться с практикой давления и вмешательства во внутренние дела Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Защита национальных интересов и доведение до международной общественности, зарубежных парламентариев объективной информации о ситуации в стране - одна из важнейших задач депутатского корпуса и созданных рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Мы не должны и не будем мириться с практикой санкционного давления, использования западными странами двойных стандартов при оценке событий в Беларуси, вмешательством во внутренние дела нашего суверенного государства, - сказал Владимир Андрейченко. - Именно такая позиция была озвучена белорусскими депутатами на слушаниях "Конституционная реформа в Беларуси", которые прошли на днях в рамках зимнего заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии. Аналогичную позицию следует отстаивать делегации Национального собрания Республики Беларусь на ближайшем зимнем заседании ПА ОБСЕ и весенней Ассамблее МПС".

В начале февраля белорусская делегация планирует принять участие в 36-й Ассамблее Латиноамериканского парламента. "Необходимо использовать и сам визит, и запланированные двусторонние встречи для продвижения экономических интересов Беларуси в этом значимом регионе мира. Важно задействовать и такие новые форматы дипломатии, как Парламентская сеть Движения неприсоединения, в которую входят почти 50 государств мира. Ее очередное заседание состоится в Азербайджане, и надо принять деятельное участие в его работе", - отметил спикер.-0-